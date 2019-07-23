مدرسة الصم بفاقوس الاول على الجمهورية

الشرقية / محمد يعقوب

كرمت الادارة التعليمية بفاقوس بقيادة محمد رمضان غريب مديرها العام وبصحبته طارق ميرغنى ومحمد عبدالرحمن الموجهان الاوائل للتربية الرياضية بالادارة طلاب مدرسة الصم بفاقوس لفوز المدرسه بالمركز الاول فى النشاط الكشفى على مستوى الجمهوريه

وبدورها اوضحت فاطمة فاخر مديرة المدرسة ان التكريم لم يشمل طلاب المدرسة فحسب بل تم تكريم الزملاء محمود شرف المدرس الاول وعزيزة عليوة مدربة الاشارة المعتمدة بالمدرسة

فيما وجهت فاخر التحية لكل طلاب المدرسة وليس المشاركين بالفريق الكشفى فقط ووزعت الجوائز وشهادات التميز على اعضاء الفريق.