مدير أمن القليوبية علي رأس حملة أمنية علي رأس حملة أمنية بشوارع بنها

التايم المصرية / علي عجاج

تواجد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية في شارع الخدمة الإجتماعية ببنها علي رأس حملة أمنية مكبرة لضبط المخالفين والخارجين علي القانون

هذا وقد أكد اللواء رضا طبلية للتايم المصرية أن أمن المواطن مسئولية الجميع ويجب أن نتعاون جميعاً للضبط الأمن حتي يشعر المواطن القليوبية بأقصي درجات الأمن والحماية

كما أكد سيادتة أنه لن يسمح بأية مخالفات أو إنتهاكات للقانون

جدير بالذكر أن الحملة كانت الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بقيادة مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية