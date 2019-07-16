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مدير اشغالات قليوب متورط في بيع اللحمة الفاسدة للمواطنين والجريمة ثابته بمحضر رسمي
كتب طارق درويش
من يخالف ضميره يفعل كل شئ ومن الممكن ان يرتشي و يتاجر بوظيفته وكلها صفات تفقد صاحبها الثقة والنزاهة علي وجه العموم والتايم المصرية تحصلت علي تفاصيل محضر رسمي ثابت فيه ان احد المخالفين لضمائرهم و هو رأفت محمد أحمد السيد الأعور الموظف الحالي بمجلس مدينة قليوب
والسطور التالية تحمل في طياتها تفصيل الجريمة التي ارتكبها مدير اشغالات قليوب الذي يمارس مهنة الجزارة بمحل اقامته بالقناطر الخيرية..
بناءً علي توجيهات السيد اللواء / محمود عشماوي – محافظ القليوبية بمتابعة الأسواق و السلع الغذائية و محال الجزارة و بيع اللحوم قام السيد المحاسب / رجب عبد الرازق النقيدي – رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية يوم الثلاثاء الموافق 19-12-2017م بالتنسيق مع الإدارة البيطرية بالقناطر الخيرية و شرطة المسطحات و البيئة و الإدارة التموينية بالقناطر الخيرية للقيام بحملات علي الأسواق و محال الجزارة و بيع اللحوم بـ ( مدينة القناطر الخيرية – قرية المنيرة – قرية الشرفا ) و قد أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر كالآتي : 1- محضر بأسم / حامد أحمد محمد عبد العال – الشرفا – ذبح خارج المجزر – تم ضبط 2 كيلو . 2- محضر بأسم / بشندي حسن علي حمودة – المنيرة – ذبح خارج المجزر – تم ضبط 2 كيلو . 3- محضر بأسم / إيهاب سلامة علي حمودة – المنيرة – ضبط 106 كيلو دهون و مخلفات حيوانية غير صالحة للإستهلاك الآدمي . 4- محضر بأسم / رأفت محمد أحمد السيد الأعور – القناطر الخيرية – 96 كيلو غير صالحة للإستهلاك الآدمي . و تم عرض المحاضر و المضبوطات علي النيابه لإصدار قرار للتصرف في المضبوطات . و قد كانت الحملة برئاسة الدكتور / علي عامر – مدير الإدارة البيطرية و الدكتور / أيمن هشام – رئيس قسم التفتيش علي اللحوم بالمديرية و الدكتور / عادل عبد المؤمن – رئيس قسم الرعاية بالإدارة و مسئولي البيئة بالمجلس و شرطة المسطحات و البيئة و الإدارة الصحية و الإدارة التموينية و الأجهزة المعاونة .