مدير اشغالات قليوب متورط في بيع اللحمة الفاسدة للمواطنين والجريمة ثابته بمحضر رسمي

كتب طارق درويش

من يخالف ضميره يفعل كل شئ ومن الممكن ان يرتشي و يتاجر بوظيفته وكلها صفات تفقد صاحبها الثقة والنزاهة علي وجه العموم والتايم المصرية تحصلت علي تفاصيل محضر رسمي ثابت فيه ان احد المخالفين لضمائرهم و هو رأفت محمد أحمد السيد الأعور الموظف الحالي بمجلس مدينة قليوب

والسطور التالية تحمل في طياتها تفصيل الجريمة التي ارتكبها مدير اشغالات قليوب الذي يمارس مهنة الجزارة بمحل اقامته بالقناطر الخيرية..