مدير اشغالات قليوب يستخدم موظفة في حملاته علي انها نائبة محافظ القليوبية

كتب محمد طارق

يبدو ان مدير الاشغالات في قليوب لا يجد من يمنع تجاوزاته للقانون و سلوكياته غير الطبيعية في اهمال عمله و ادارة المنظومة بما يخدم اهدافه وتربيطاته ..ومن بين تجاوزات مدير الاشغالات خروجه في حملات بقرية بلقس وشارع الثلاثون مع سمر كشك الموظفة المنقولة من مجلس مدينة القناطر ويدعي انها نائبه المحافظ

مدير الاشغالات يستخدم نائبة المحافظ الوهمية في تحقيق اهداف لاتمت بالصالح العام او خدمة الجماهير ولكنها تأت في اطار تورط مدير الاشغالات ويدعي رأفت في خداع المواطنين بشخصية وهمية لا تمثل نائبة المحافظ