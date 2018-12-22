مدير امن البحيرة اللواء جمال الرشيدى يتفقد مركز كوم حمادة وخدمات تأمين الكنائس

البحيرة : سعيد شتا

قام اليوم 22الجارى اللواء / جمال الرشيدي – مدير أمن البحيرة ، بالمرور على خدمات تأمين الكنائس بمركز شرطة كوم حمادة وتابع إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية وحرص سيادته خلال جولته على تفقد قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها لتحقيق أعلى درجات التأمين

وشدد على الضباط والأفراد المعينين لتأمين الكنائس بضرورة اليقظة وتمشيط محيط الخدمات الأمنية، وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التي وضعت لتأمين الكنائس .

كما تفقد سيادته. ( مركز شرطة كوم حمادة , ووحدة مرور كوم حمادة ) وتفقد الخدمات الامنيه بنطاق المركز .. والتقى سيادته بالضباط والأفراد وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمني ورفع الروح المعنوية للقوات ، وطالبهم بتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين مع مراعاة حسن معاملة المواطنين وحقوق الإنسان وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن .

ومداومة المرور من قبل القيادات على الخدمات المعينة للتأمين وسرعة الاستجابة للبلاغات.