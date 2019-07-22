مدير بمجلس مدينة سمالوط يقتل أحد الموظفين

لقي موظف مصرعه وأصيب نجله على يد رئيسه في العمل بمجلس مدينة سمالوط بالمنيا بسبب خلافات بينهما.

تلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا إخطارا من العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية يفيد بمصرع محمد ي 56 سنة موظف بقسم الرخص بمجلس مدينة سمالوط مقيم سمالوط البلد وإصابة نجله أحمد 26 سنة عاطل طعنا على يد رئيسه في العمل حمدي ر 55 سنة مقيم سمالوط البلد

على الفور انتقل الرائد أحمد لبيب رئيس مباحث مركز سمالوط شرق والرائد أحمد عليوة وبالفحص تبين وجود خلافات قديمة بين الطرفين آخرها أمس عندما نشبت مشادة بين الجاني والمجني عليه قام فيها الثاني بتوبيخ الأول أمام الموظفين قام الثاني على أثرها بانتظار المجني عليه أثناء توجهه للعمل أمام كوبري الشريعي وقام بطعنه بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدى إلى وفاته كما أصيب نجله إصابة بالغة

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة