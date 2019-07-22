حوادث وقضاياعاجل

مدير بمجلس مدينة سمالوط يقتل أحد الموظفين

22 يوليو، 2019
572 أقل من دقيقة
لقي موظف مصرعه وأصيب نجله على يد رئيسه في العمل بمجلس مدينة سمالوط بالمنيا بسبب خلافات بينهما.
تلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا إخطارا من العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية يفيد بمصرع محمد ي 56 سنة موظف بقسم الرخص بمجلس مدينة سمالوط مقيم سمالوط البلد وإصابة نجله أحمد 26 سنة عاطل طعنا على يد رئيسه في العمل حمدي ر 55 سنة مقيم سمالوط البلد
على الفور انتقل الرائد أحمد لبيب رئيس مباحث مركز سمالوط شرق والرائد أحمد عليوة وبالفحص تبين وجود خلافات قديمة بين الطرفين آخرها أمس عندما نشبت مشادة بين الجاني والمجني عليه قام فيها الثاني بتوبيخ الأول أمام الموظفين قام الثاني على أثرها بانتظار المجني عليه أثناء توجهه للعمل أمام كوبري الشريعي وقام بطعنه بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدى إلى وفاته كما أصيب نجله إصابة بالغة
تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

22 أبريل، 2019
605

يصل إلى 46 ألف جنيه.. انخفاض أسعار سينوفا X-35 الجديدة في مصر

1 نوفمبر، 2018
142

شاهد.. محمد صلاح يواصل السخرية من صوره الشخصية

26 يناير، 2019
704

فرنسا واسبانيا تقولان انهما ستعترفان بغوايدو رئيسا لفنزويلا

16 ديسمبر، 2018
128

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان الجيش الباكستاني

إغلاق