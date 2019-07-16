مدينة للذهب في سوريا

كشفت صحيفة “تشرين” عن دراسة لإنشاء مدينة للذهب في حلب تضم 250 محلا، ونقلت عن مسؤولين في محافظة حلب أن المدينة في حال تنفيذها لهذا المشروع ستسهم في تنمية المنطقة.

ونقلت الصحيفة السورية عن عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب، كميت عاصي الشيخ، أن إنشاء مدينة للذهب في حلب هو فكرة قيد الدراسة وانبثقت عن اللجنة الاستشارية للمدينة.

وأضاف المسؤول، أن الفكرة تقوم على إنشاء سوق للذهب على هيئة مدينة مصغرة تعنى بالذهب، أي سيتم تصنيع وعرض وبيع وشراء منتجات الذهب فيها، مشيرا إلى أنه تم اقتراح عدة أماكن تناسب هذا المشروع من الناحية الاستثمارية والتراثية.

وعن تأثير المشروع على تنمية مدينة حلب وسوريا عموما، قال الشيخ، إنه في حال تنفيذ هذا المشروع سيكون مشروعا رائدا على مستوى المنطقة برمتها ويعزز دور مدينة حلب التجاري والحرفي كإحدى دعائم النشاط التجاري في البلاد.

من جهته اعتبر رئيس جمعية الصاغة في حلب، عبدو موصللي، أن تنفيذ هذا المشروع يحمل معان كبيرة أبرزها الأمن والأمان، اللذان عادا إلى هذه المدينة، وتعافيها، ومؤشر على اقتصادها القوي.

وأضاف، أن المدينة في حال تشييدها ستضم 250 – 300 محل لعرض منتجات الذهب، إضافة إلى فندق ومقاه ومرآب تحت الأرض.

وأشار إلى أن جميع ورش تصنيع الذهب ستكون في هذه المدينة بشكل إلزامي، والدراسة حاليا تتمحور حول أن يكون مكان المدينة في الأرض الخالية جنب فندق الشيراتون.