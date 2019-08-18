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مذكرة بالرأي للجنة الاحزاب السياسية توصي بتنفيذ احكام القضاء المؤكدة لرئاسة طارق درويش لحزب الاحرار الاشتراكيين

18 أغسطس، 2019
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كتب محمد طارق 

حصلت التايم المصرية علي مذكرة بالرأي صادرة من لجنة الاحزاب السياسية توصي بتنفيذ احكام القضاء ارقام 1507 لسنة 2015 الصادرة من الدائرة 3 مدني كلي جنوب القاهرة و الدعوي 3359 لسنة 135 ق الصادرة من الدائرة 66 مدني كلي استئناف عالي القاهرة .

اكد الحكم الصادر في الدعوي 1507 لسنة 2015 قبول التدخل الهجومي لطالب التدخل كونه رئيس الحزب وصاحب الصفة والمصلحة كما جاء بالصفحة الثالثة من الحكم ورفض دعوي الخصم الاصلي في الدعوي السيد علي عبد الرحيم عبلة والزامه بدفع مصاريف الدعوي الاصلية المقامة منه وكذا الزامه بدفع مصاريف دعوي التدخل الهجومي .

واكد الحكم الصادر في الدعوي 3359 لسنة 135 ق نفاذ المؤتمر العام لحزب الاحرار الاشنراكيين  من عام 2006 حتي 2013 وهو المؤتمر الذي اتي بطارق درويش رئيس لحزب الاحرار .

ولما كانت المحكمة قد اكدت راسة طارق درويش للحزب فقد اصبح الوحيد صاحب الدعوة لعقد المؤتمر العام دون غيره طبقا لنص المادة 3 من اللائحة الداخلية لحزب الاحرار الاشتراكيين غير المعدلة والمعمول بها من عام 1988 .

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