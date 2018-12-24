مرسى مطروح .. دعم مستشفى العلمين في بجهاز أشعة مقطعية

كشف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة مطروح، الدكتور محسن طه، اليوم الاثنين: إن الوزارة دعمت مستشفى العلمين المركزي في الساحل الشمالي الغربي، بجهاز أشعة مقطعية جديد، تم تركيبه وتشغيله، لتقديم خدمة طبية متميزة للمترددين.

وأشار مدير المستشفى، الدكتور محمد ظريف، أنه بعد ملاحظة ارتفاع أعداد الوافدين من العمالة، وذلك على أثر تشييد مدينة العلمين الجديدة، وارتفاع معدل الإصابات والحوادث، مما يستلزم سرعة فائقة فى الفحص والتشخيص، تم دعم المستشفى بالجهاز الجديد.

وأضاف أن الجهاز ماركة توشيبا مالتى سليس 16 أكيليون، ويعتبر هذا الجهاز من أفضل أجهزة الأشعة المقطعية، لكفائته ودقة نتائجه، حيث يقوم بعمل جميع فحوصات الأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد على الجمجمة، والمفاصل، وعظام الطرف العلوى والطرف السفلى، وأشعة مقطعية عالية الإيضاح على الصدر، وأشعة ثلاثية المراحل، ومتعددة الشرائح على الفقرات العنقية والصدرية والقطنية، وبالصبغة متعددة المراحل على أورام الكلى، والصدر، والبطن والحوض، أشعة مقطعية متعددة الشرائح بالصبغة على الشريان الأورطى والشريان الرئوى.

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