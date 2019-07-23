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مرشح سابق علي قائمة الاخوان الارهابية يقود اجتماع حزبي مزور منسوب صدوره الي حزب الاحرار الاشتراكيين ويشنون هجوما ضاريا علي الحكومة المصرية ولجنة شئون الاحزاب السياسية

23 يوليو، 2019
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كتبت بسنت طارق

بدأت منذ لحظات مجموعة من المفصولين الثابت فصلهم بمستندات موجودة بلجنة الاحزاب السياسية و يقودهم محمد حلمي درة احد اعوان الاخوان الارهابية والمرشح السابق قائمتها الارهابية للشوري بدمياط عام 2014 .وقد شن المفصولين و بعض الحاضرين منمن ليس لهم علاقة بحزب الاحرار هجوما حادا علي النظام الحاكم والحكومة ولجنة شئون الاحزاب السياسية

الاجتماع عقد في مقر المدعو جمال عاشور الذي يحاول اكتساب صفة امين الحزب بالجيزة لينقض علي رئاسة الحزب بالباطل وبمساعدة المفصولين مستغلا سيل لعابهم للمال ايا كان مصدره..https://www.youm7.com/story/2012/1/24/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89/585887?fbclid=IwAR0z9GPWtc8dkP03nkxqz5KWUCIL5JzVyUS0XLzkkz6-ZXMKv0rqL8F1QQ0

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