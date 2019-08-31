كتب حمادة صدقى

مركز شباب أجهور الكبري يقيم الدورة الصيفية بمراكز الشباب بالقليوبية ويكرم رؤساء مجالس الإدارات السابقين

تحت رعاية الأستاذ قاسم جمال الزهيري رئيس اللجنة المنظمة لدورة مراكز الشباب الصيفية.

شهد مركز شباب أجهور الكبري افتتاح الدوري الصيفية بمشاركة فرق مراكز الشباب بمحافظة القليوبية بمشاركة فريق مركز شباب أجهور الكبري منظم دورة مراكز شباب وفريق جزيرة الاحرار بطل دوري مراكز شباب القليوبية وفريق مركز شباب كفر الرجالات.

واقيم لقاء الافتتاح بين فريقين اجهور الكبري واجهور الصغري وحرصا علي الترابط والود بين أهالي اجهور تم تكريم رموز مركز ادارة مركز شباب اجهور الكبري السابقين وبعض الشخصيات العامة المحبوبة وفي مقدمة المكرمين

١-الفريق صبحي أبو النصر

٢-الحاج نور حلاوة

3-الاستاذ حسيني محمد شرف

٤-الاستاذ عبدالسميع أبو عاشور

٥-الاستاذ محمد محمود الوكيل

٦-الاستاذ عادل أبو رجب

٧-الاستاذ سيد فرحات

٨-الأستاذ حاتم الزراعيين

٩-الأستاذ أسامة جلال

١٠-الاستاذ صالح السيسي رئيس مجلس إدارة مركز شباب أجهور الكبري

وكشف أستاذ سامح ابو عاشور من الجنه المنظمة بمركز شباب أجهور الكبري والجندي المجهول للجنة المنظمة للتايم المصرية إن الهدف من مثل هذه الدوريات هدفها الترابط بين الشباب بين جميع مراكز شباب المحافظة واثني وأشاد سامي عبداللطيف بالدور الذي قام به المحترم الخلوق الاستاذ قاسم الزهيري.