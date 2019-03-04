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مروان محسن يضيف الهدف الثاني للأهلي أمام بتروجيت

4 مارس، 2019
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أضاف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثاني أمام ضيفه بتروجيت في المباراة التى يستضيفها ملعب بتروسبورت فى إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الممتاز.

سجل الهدف مروان محسن فى الدقيقة 31، بعد كرة ملعوبة من مروان إلى علي معلول الذي أرسل بدوره كرة عرضية من الجانب الأيسر الى جونيور اجاي الذي هيأ الكرة مباشرة لمروان فسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت على يمين شباك محمد ابو النجا حارس مرمى بتروجيت.

وسجل الهدف اللاعب النيجيري جونيور آجاي فى الدقيقة الثامنة من زمن المباراة بعد عرضية متقنة من الجانب الأيسر بعد ضربة الركنية التي نفذها ناصر ماهر، ليسددها آجاي برأسه داخل شباك محمد أبو النجا حارس الفريق البترولي .

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز الثاني الذي لعب 3 مباريات أكثر، بينما ينفرد الزمالك بالصدارة برصيد 52 نقطة.

أما بتروجيت فنجح في الهروب من قاع الجدول واستقر في المركز 13 برصيد 25 نقطة أبعدته بفارق ضئيل للغاية عن منطقة الهبوط.

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