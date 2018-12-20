حوادث وقضايا

مرور مفاجىء لمدير امن البحيرة على مركزى شرطة ايتاى البارود وشبراخيت

20 ديسمبر، 2018
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البحيرة: سعيد شتا

قام السيد اللواء / جمال الرشيدي .. مدير أمن البحيرة ، بالمرور على

الخدمات الشرطية بنطاق مركزي ( مركز شرطة إيتاى البارود و مركز شرطة شبراخيت ) وتفقد سيادته الخدمات الامنية بنطاق المركزين وشدد سيادته على الخدمات المعينة لتأمين الكنائس بأهمية تلك الخدمات وخاصة مع قرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية واحتفال الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد مع توسيع دائرة الاشتباه وعدم قرب السيارات والدرجات البخارية لنطاق الحرم الأمن للكنيسة مع مداومة المرور من قبل القيادات على الخدمات المعينة لتأمين الكنائس

والتقى بالضباط والأفراد وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمني ورفع الروح المعنوية للقوات ، وطالبهم بتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين مع مراعاة حسن معاملة المواطنين وحقوق الإنسان وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن .

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