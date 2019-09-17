مسؤول إماراتي: الهجوم الإرهابي على السعودية يعد تصعيدا خطيرا

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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية /السبت/ الماضي، يعد تصعيدا خطيرا، مشددا على أن أي تبرير للهجوم الإرهابي مرفوض تماما.

وأوضح قرقاش ـ في تغريدة على حسابه على التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (العربية) الإخبارية – “تبرير الهجوم الإرهابي وغير المسبوق على منشآت أرامكو من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماما”، مضيفا “الهجوم على السعودية تصعيد خطير في حد ذاته، والموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة وأمانها”.