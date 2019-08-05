مستقبل الوطن بالقليوبية يعقد اجتماع بأعضاء الأمانة العامة

اجتماع الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بالقليوبية برئاسة النائب / عاطف ناصر الأمين العام بالقليوبية وحضور أعضاء الأمانة العامة

الاستاذ / علاء صبيح. امين تنظيم المحافظة

الاستاذ / مصطفى النفيلي امين التقييم والمتابعة

الاستاذ / محمد عاطف. امين الشباب

الاستاذ / تامر نعمان. امين العلاقات العامة

والساده امناء المراكز والأقسام بالمحافظة واعضاء هيئة مكاتب الاقسام والمراكز

وذلك لمناقشة الخطة النهائية لانطلاق دوري مستقبل وطن بالقليوبية وقد أوضح الأمين العام النائب عاطف ناصر بأن الحزب يستهدف مشاركة أكبر عدد من الشباب وأنه يدعو جميع الشباب من سن 18حتى 30سنه للمشاركه في دوري مستقبل وطن بالقليوبية وذلك من خلال التواصل مع أمانات الحزب بالمراكز والأقسام وصفحات التواصل الاجتماعي

كما تطرق الإجتماع الى مناقشة خطة الحزب في المرحلة المقبلة والتي تستهدف أن تحقق واقع ملموسا يلبي رغبات المواطن بمحافظة القليوبية سوف يعلن عنه في الفترة القادمة