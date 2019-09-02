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مستقبل وطن ينظم معرض لبيع مستلزمات المدارس بقليوب

2 سبتمبر، 2019
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مستقبل وطن ينظم معرض لبيع مستلزمات المدارس بقليوب

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

نظم حزب مستقبل وطن بالقليوبيه برئاسه النائب عاطف ناصر أمين عام الحزب بالقليوبيه معرضا بمدينه قليوب لبيع مستلزمات المدارس بأقل من السوق بنسبه 30%
صرح حامد طلبه رئيس مركز ومدينه قليوب بأن المعرض يضم كافه مستلزمات المدارس تعرضها نحو 20 شركه متخصصه في مستلزمات المدارس وأدوات كتابيه وتكنولوجيه وملابس مدرسيه بأسعار تقل عن السوق بنسبه 30% لخدمه أهالي مركز ومدينه قليوب .
صرح عاطف ناصر أمين حزب مستقبل وطن بالقليوبيه بأن الحزب يتحمل كافه تكاليف أقامه معارض بيع مستلزمات المدارس خدمه للمواطنين .

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