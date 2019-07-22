مشروبات لإنقاص الوزن خطيرة التفاصيل في الخبر 

مشروبات لإنقاص الوزن خطير التفاصيل في الخبر

[1] الشاي الأخضر يُعد الشاي الأخضر من أكثر المشروبات الصحية شيوعاً بين الناس، بالإضافة إلى احتوائه على العديد من مضادات الأكسدة، والمغذيات القوية التي تساعد على خفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري، وبعض أنواع السرطانات، كما أنّه يساعد كذلك على نزول الوزن والتخفيف من دهون الجسم؛ فقد أظهرت نتائج مراجعة شملت 14 دراسة علمية أنّ الأشخاص الذين تناولوا الشاي الأخضر عالي التركيز مدة 12 أسبوعاً خسروا 0.2-3.5 كيلوغراماً من أوزانهم أكثر من أولئك الذين لم يتناولوا الشاي الأخضر. كما تجدر الإشارة إلى أنّ الشاي الأخضر يحتوي أيضاً على العديد من المواد التي تساعد على تعزيز عمليات الأيض، وزيادة حرق الدهون في الجسم مثل الكاتيشين (بالإنجليزية: Catechins) ومضادات الأكسدة، كما أنّه يحتوي على الكافيين الذي يحسن الأداء أثناء ممارسة الرياضة.

[2] القهوة تُعتبر القهوة مشروباً عالمياً يستخدمة الناس بهدف رفع مستويات الطاقة والنشاط لديهم؛ وذلك لاحتوائها على الكافيين، الذي يعزز عمليات الأيض في الجسم، ويساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن، فقد أشارت دراسةٌ شملت 33 شخصاً بالغاً يعانون من زيادة الوزن أنّ أولئك الذين كانوا يشربون ما يقارب 6 ملغرامات من الكافيين لكل كيلوغرام من وزنهم استهلكوا كميات أقل من السعرات الحرارية بشكل كبير مقارنةً مع الأشخاص الذين لم يشربوا القهوة، أو شربوا كميات قليلة منها.

[3] الشاي الأسود يُعدّ الشاي الأسود نوعاً من أنواع الشاي الذي تعرّض لعمليات أكسدة أكثر من غيره، الأمر الذي أدى إلى إكسابه لوناً ونكهةً أقوى، وتشير بعض الدراسات إلى أنّ تناول الشاي يساعد على إنقاص الوزن؛ وذلك لاحتوائه على العديد مضادات الأكسدة التي تُدعى بالبوليفينولات (بالإنجليزية: Polyphenols)؛ حيث أشارت العديد من الدراسات إلى أنّ هذه المركبات تعزز فقدان الوزن؛ وذلك عن طريق الحدّ من السعرات الحرارية المتناولة، وتحفيز تكسر الدهون، بالإضافة إلى تعزيز نمو البكتيريا في الأمعاء، وقد أشارت دراسة شاركت فيها 2,734 امرأة أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من الأطعمة والمشروبات الغنية بالفلافونويد (بالإنجليزية: Flavonoids)؛ وهي نوع من أنواع البوليفينولات، مثل الشاي الأسود امتلكوا نسبةً أقلّ من الدهون في الجسم، وفي منطقة البطن مقارنةً بالنساء اللاتي اتّبعن حميةً غذائيةً تحتوي على كمية أقلّ من الفلافونيدات.

[4] الماء تشير العديد من الأدلة العلمية إلى أنّ شرب كميات كافية من الماء يساعد على زيادة معدل حرق السعرات الحرارية، ففي إحدى الدراسات التي أجريت في مركز للأبحاث السريرية في برلين لوحظت زيادةٌ في معدلات الأيض بنسبة 30% عند كل من الرجال والنساء الذين تناولوا حوالي 500 مللترٍ من الماء تقريباً؛ ومن الجدير بالذكر أنّ هذه الزيادة قد بدأت خلال 10 دقائق من شرب الماء، واستمرّت مدّة 30-40 دقيقة كحدٍّ أقصى. ويقول الباحثون إنّ الشخص الذي يزيد استهلاكه من المياه بمقدار 1.5 لتر في اليوم مدّة سنة، سيحرق 17,400 سعرة حرارية إضافية، أي ما يعادل خسارة حوالي 2 كيلوغرام من وزن الجسم. ومن الجدير بالذكر أنّ حوالي 40٪ من الزيادة في حرق السعرات الحرارية يعود سببها لمحاولة الجسم لتسخين المياه المتناولة.

[5] شاي الزنجبيل يُستخدم الزنجبيل بشكلٍ شعبيٍّ لعلاج العديد من الحالات مثل الغثيان، ونزلات البرد، والتهاب المفاصل، كما يتم استخدامه كتوابل لإضافة نكهة للأطعمة، كما تشير الدراسات البشرية والحيوانية إلى أنّ الزنجبيل يمكن أن يساعد على الشعور بالامتلاء، ويقلل من الشهية، ويزيد من عملية الأيض، لذلك فهو يساعد على نزول الوزن؛ حيث تشير الدراسات التي أجريت على الفئران إلى أنّ الفئران التي تغذت على نظام غذائيٍّ غنيٍّ بالدهون مع 5% من مسحوق الزنجبيل مدة أربعة أسابيع كان له أثر كبير في انخفاض وزن الجسم وتحسن كبير في مستويات الكولسترول الجيد (بالإنجليزية: Good Cholesterol) مقارنةً مع الفئران التي تغذت على نظام غذائيٍّ عالي الدهون دون إضافة الزنجبيل، كما تجدر الإشارة إلى أنّ الدراسة وجدت نتائج مشابهة في البشر أيضاً؛ حيث أشارت إلى أنّ شاي الزنجبيل يساعد على تقليل الشهية وزيادة حرق السعرات الحرارية. وفي دراسة أخرى شارك فيها 10 رجال من الذين يعانون من زيادة في الوزن، أنّه عند تناول 2 غرام من مسحوق الزنجبيل المذاب في الماء الساخن مع وجبة الإفطار تنخفض نسبة الشعور بالجوع، ويزداد الشعور بالامتلاء مقارنة بالأيام التي لم يتناولوا فيها شاي الزنجبيل.

[6] القرفة يمكن أن يساعد مشروب القرفة على نزول الوزن وذلك من خلال امتلاكها لبعض الخصائص المميزة، حيث تساعد القرفة على زيادة حساسية الإنسولين (بالإنجليزية: Insulin sensitivity)، الأمر الذي يساعد على خفض نسبة السكر في الدم وبالتالي التخفيف من الوزن، بالإضافة إلى ذلك تساهم القرفة في رفع معدلات الأيض في الجسم، ولذلك فهي تساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية.[٤]