” مشوار التحدى ” تتحدي العالم بإحتفالية اليوم العالمى لذوى الاعاقة بحضور رئيس وزراء مصر الأسبق

القليوبية – دعاء درويش

إحتفلت جمعية ” مشوار التحدى ” للتنمية والبيئة برئاسة مني صفوت رئيس مجلس إدارة الجمعية ، باليوم العالمى لذوى الاعاقة بقاعة الكلمة بساقية الصاوى بحضور الدكتور عصام شرف – رئيس وزراء مصر الأسبق ، و كوكبة من الصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة .

وبدأت فاعليات الحفل بتلاوة ايات من القرأن الكريم للطفل شهاب الدين محمد وقدم إنشاد ” ربنا يا ربنا “وعروض للصم بلغة الإشارة للطفلين إياد حسين وحسن سليم ، وعزف على العود أداء محمود انور من مبصرى القلوب ، وعرض لأبطال الجمهورية رياضيا من متلازمة داون ، وعرض رياضى كاتا كاراتية قدمها محمد عبد النبى بطل من مبصرى القلوب ،وفقرة اصغر محاضرين فى التاريخ فكره المؤرخ بسام الشماع قدمتها جنه أيمن بلغة الإشارة عن صلاح الدين الأيوبى ، وفقرة شعر أداء أية حمدى من مبصرى القلوب ، وإنشاد دينى لأحمد طه ، والعرض المسرحى المتميز ملح مسكر تأليف وتمثيل وإخراج مبصرى القلوب تأليف ساره محمد وإخراج هادى جلال بطولة هدير محمد ، ساره محمد ، وفاء ياسر ، محمود انور ، محمد رجب ، إيهاب محمود ، أيه حمدى ، منه الله عبد الرازق ، هندسة صوتية مصطفى سعد ، أغنية المسرحية أداء يوسف انور ، مصممة إستعراضات حنين محمد ، مساعد مخرج منه محمد .

وأوضحت رئيس مجلس إدارة ” مشوار التحدي ” إنه خلال الاحتفالية تم تقديم إسكتش بعنوان لا للتنمر ، وفقرة شعر للطفل إيهاب عماد عن الأم ، وأغنية راب أداء يوسف انور من مبصرى القلوب ، واغنية إتفائلوا بالخير بلغة الإشارة أداء فريق العمل شيرين احمد وسلمى إيهاب ،وجنه أيمن ، وتنظيم الحفل مريم حمدى ، وهبه ناجح ، وايه حسن ، احمد طه ، عبد الرحمن مؤمن ، رضوى حسن ، سندس إيهاب ، منه الله عبد المنعم ، الحفل تقديم منى صفوت رئيس مجلس إدارة جمعية مشوار التحدى ، والتنسيق العام للإعلامى سامح فهمى نائب رئيس الجمعية ، وأيمن عبد اللطيف المدير التنفيذى ، وحسن سعيد مدير فنى ، وقد تم ترجمة الحفل بلغة الإشارة للأستاذة رانيا محمد مترجمة لغة الإشارة .

واضافت ” صفوت ” انه فى ختام الحفل قدم الاطفال لوحه فنية بأعلام مصر على أنغام أغنية تحيا مصر بلغة الإشارة وكانت خير ختام لإحتفالية جمعية مشوار التحدى باليوم العالمى لذوى الإعاقة.