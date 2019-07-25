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مصرع أسرة كامله اثر اصطدام قطار بـ”توك توك” في الغربية

25 يوليو، 2019
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لقي اثنان مصرعهما، وأصيب ثلاثة، إثر اصطدام القطار المتجه من مدينة طنطا إلى دسوق، بـ”توك توك”، عند مزلقان عزبة مصباح الخلفي، التابع لقرية إبشواي الملق بمركز قطور، محافظة الغربية، اليوم الخميس.
كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قطور، يفيد باصطدام قطار طنطا دسوق بتوك توك داخل مزلقان عزبة مصباح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى طنطا الجامعي.
وتبين أن المصابين زوجة وبناتها الاثنتين، ومصرع الزوج وجاره، كانوا جميعا يستقلون التوك توك متجهين إلى قريتهم.
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