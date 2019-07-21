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مصرع أمين شرطة وإصابة شخصين آخرين في تصادم سيارتين بالغربية

21 يوليو، 2019
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لقى أمين شرطة مصرعه، وأصيب شخصين أخرين، إثر تصادم سيارة ملاكى، بسيارة نجدة، اليوم الأحد، بطريق المحلة – طنطا.
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة ،بمصرع أمين شرطة، وإصابة اثنين آخرين نتيجة تصادم سيارة ملاكى بسيارة النجدة بطريق المحلة – طنطا، بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد قائد الملاكى.
وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المحلة العام، كما تم ضبط سائق السيارة الملاكى، وتحرر محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

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