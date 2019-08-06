مصرع سائق “توك توك” على يد عاطل لمطالبته برد دين عليه بشبرا الخيمة

لقى سائق توك توك مصرعه على يد عاطل في مشاجرة بينهم لمطالبته برد دين عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المجني عليه على المتهم بالضرب بـ’كاتر’، وتم نقله للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء طارق العجيزي، إخطارا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد تلقيه اشارة من مستشفى الساحل بوصول ح ك ف 27 سنة سائق توك توك والسابق اتهامه في عدد 11 قضية ( سلاح – استعمال قوة – سلاح ابيض – مخدرات ) ” مصاب ( طلق نارى بالبطن ) وتوفى اثناء عمل الإسعافات اللازمة له وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة