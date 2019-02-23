مصرع طالبة بسبب سقوطها من الدور الخامس بشبرا الخيمة

التايم المصرية / وحيد العطار

لقيت الطالبة شهد .و .ص الطالبة بالصف الثالث الإعدادي مصرعها اليوم إثرا سقوطها من الدور الخامس بشبرا الخيمة.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أسامة عبدالله مأمور قسم ثان شبرا يفيد تلقية بلاغا من مستشفي ناصر العام يفيد بوفاة الطالبة شهد .و.ص ١٣ عام بالصف الثالث الإعدادي الكائن سكنها بقسم ثان شبرا إثر سقوطها من الدور الخامس بشبرا وعلي الفور إنتقل رجال مباحث القسم لإجراء التحريات

وبسؤال والد الطالبة والمدعو وليد .ص.م عامل المونتال صرح أن إبنته سقطت من الدور الخامس أثناء نشرها الغسيل وإختلال توازنها ويسؤال الشاهد الوحيد للواقعة أكد سقوط الطالبة من الدور الخامس وبتشريح الجثة تبين أن وفاة الطالبة نتيجة كسر بالجمجمة وعدم وجود شبهه جنائية

وبتحريات المباحث التي أكدت عدم وجود شبهة جنائية صرحت النيابة بدفن الجثة