مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة إثر حادث انقلاب سيارة على طريق مرسى مطروح

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 من أسرة واحدة، اليوم الأحد، إثر ادعاء انقلاب سيارة أمام قرية تلال اتجاه مدينة مرسى مطروح، وتم نقلهم لمستشفى الضبعة المركزي.

كان وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور محسن طه عبدالرازق، قد تلقى إخطارا من مستشفى الضبعة المركزي بوصول جثة هامدة باسم محمد حسن أبو طامة، ٥٠ سنة، مقيم الإسكندرية، و4 مصابين من أسرته، مصطفى محمد حسن، ١٠ سنوات، كدمات متفرقة بالجسم، ونجوى محمد أحمد خليل، ٤٥ سنة، تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ وجرح رضى أعلى الرأس طولة حوالى ٤ سم، واشتباه كسر بقاع الجمجمة، وكريم محمد حسن، ١٣ سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج اشتباه كسر بقاع الجمجمة، ورضوى محمد حسن، ١٤ سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بقاع الجمجمة والحالة العامة غير مستقرة.