حوادث وقضاياعاجل

مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة إثر حادث انقلاب سيارة على طريق مرسى مطروح

14 يوليو، 2019
690 أقل من دقيقة

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 من أسرة واحدة، اليوم الأحد، إثر ادعاء انقلاب سيارة أمام قرية تلال اتجاه مدينة مرسى مطروح، وتم نقلهم لمستشفى الضبعة المركزي.
كان وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور محسن طه عبدالرازق، قد تلقى إخطارا من مستشفى الضبعة المركزي بوصول جثة هامدة باسم محمد حسن أبو طامة، ٥٠ سنة، مقيم الإسكندرية، و4 مصابين من أسرته، مصطفى محمد حسن، ١٠ سنوات، كدمات متفرقة بالجسم، ونجوى محمد أحمد خليل، ٤٥ سنة، تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ وجرح رضى أعلى الرأس طولة حوالى ٤ سم، واشتباه كسر بقاع الجمجمة، وكريم محمد حسن، ١٣ سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج اشتباه كسر بقاع الجمجمة، ورضوى محمد حسن، ١٤ سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بقاع الجمجمة والحالة العامة غير مستقرة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

30 مارس، 2019
657

تعرف علي سعر حديد التسليح والأسمنت في كل الشركات اليوم السبت

11 أكتوبر، 2018
183

عمرو أديب يجري مفاوضات مع “الهضبة” للظهور معه في برنامجه “الحكاية”

18 نوفمبر، 2018
103

ماكرون: اتخذنا قرارا بتجاوز الاختلافات بين شعوب القارة الأوروبية

9 ديسمبر، 2018
151

برشلونة يسحق إسبانيول فى ديربى كتالونيا وينفرد بصدارة الليجا

إغلاق