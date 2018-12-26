مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 أخرين و محافظ البحيرة ومدير الأمن ينتقلا لموقع حادث تصادم تريلا مع ميكروباص بدمنهور

البحيرة : سعيد شتا

انتقل قبل قليل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الي موقع حادث تصادم تريلا مع ميكروباص بدمنهور عقب تلقيه بلاغا من غرفة عمليات المحافظة .

حيث وجه محافظ البحيرة تعليماته للدكتور محمد ناصف مدير مرفق الإسعاف بالدفع بعدد 15 سيارة إسعاف.

أسفر الحادث عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 أخرين

كما توجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يرافقه اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة واللواء فاضل عمار حكمدار البحيرة والعقيد محمد شرف المستشار العسكرى لمستشفى دمنهور العام للاطمئنان على المصابين ووجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة تعليماته بتقديم كافةالإسعافات الطبية اللازمة لإسعاف المصابين .