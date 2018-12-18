” مصر الخير ” و ” الصفوة ” يقومان بتوزيع ١٠٠ لحاف فايبر علي مستحقي اهالي قليوب

القليوبية – دعاء درويش

قامت مؤسسة مصر الخير و جمعية ” الصفوة ” للتنمية والخدمات الانسانية والاجتماعية بقليوب برئاسة حنان الدالي رئيس مجلس إدارة الجمعية و المستشار مصطفي قلديش امين الصندوق ، بتوزيع ١٠٠ لحاف فايبر علي مستحقي اهالي مركز ومدينة قليوب من الأرمل و المطلقات ومحدودي الدخل والفقراء ضمن برنامج حملة الشتاء .

وأكدت ” الدالي ” انها وفريق عمل الصفوة يسعون بكل السبل علي توفير المستلزمات والخدمات لصالح اهالي مركز ومدينة قليوب ، وتقديم المعونات للمستحقين بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير .

وأشادت الدالي بالجهد المبذول من أعضاء وعضويات جمعية الصفوة وقدمت لهم خالص الشكر والتقدير علي سعة صدورهم وتحملهم ضغوط الي جانب التنظيم الأكثر من رائع وعلي رأسهم المستشار مصطفي قلديش، ياسر القطاوي ، محمود القطاوي ، خالد عكة ، هالة النجار ، ، رباب المنشي ، رانيا سعيد ، الإعلامية دعاء درويش .