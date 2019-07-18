مصر تحاكم عصابة دولية تهرب أطنان «حشيش وكبتاجو اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة عصابة دولية بتهمة حيازة 3 ملايين قرص مخدر الكبتاجون، و4 أطنان حشيش بقصد الاتجار، وحيازة أجهزة اتصالات الثريا.

تعقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب و عضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وجاء بتحقيقات النيابة في القضية رقم 4992 لسنة 2017 جنايات التجمع الأول قيام سليمان ف”لبناني الجنسية”، وعبد الرحمن س”لبنانى الجنسية”، ومحمد ع “لبنانى الجنسية”، وطلال م “مغربى الجنسية”، وعلي ط “مغربى الجنسية”، وعثمان فر “مغربى الجنسية”، وهشام م الجنسية”، والدهبي ا “مغربي الجنسية”، بتكوين عصابة دولية بقصد الاتجار في جوهرين مخدرين الحشيش والمبفتالين داخل البلاد.

وكما وجهت النيابة للمتهمين تهمة جلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد بدون ترخيص وبغير الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضافة لإنتاج واستخراج جوهر الحشيش، والشروع فى إنتاج واستخراج مخدر المبفتالين بدون ترخيص، وحيازة أجهزة هواتف الثريا بدون تصريح من الجهة الإدارية.