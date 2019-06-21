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مصطفى بكري: صفحة الإخوان طويت للأبد

21 يونيو، 2019
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أشاد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتضحيات القوات المسلحة من أجل مصر، مضيفًا: “دائما مع الشعب، وفي الخندق يجسدون آمال المواطنين، وهذه هي العقيدة الراسخة للجيش المصري”.

وقال “بكري”، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء الجمعة، إن الإخوان أشاعوا الفوضى خلال حكمهم المظلم، مؤكدًا أن صفحة الإخوان طويت للأبد والمصريون لن ينسوا جرائمهم.

وأشار إلى أن هناك حملات خارجية تحاول تزيف الحقائق عقب وفاة محمد مرسي العياط، متسائلًا: “أين دور الإعلام المصري في مواجهة الحملات المعادية لمصر؟”.

ونوه عضو مجلس النواب إلى أن بعض المنظمات الدولية تحاول التدخل الشأن المصري الداخلي.

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