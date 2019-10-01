مصطفي القاضي يؤكد – غرامة فورية 50 جنية علي من يدخن داخل مستشفيات بنها الجامعي

التايم المصرية / وحيد العطار

في إطار التوعية المستمرة بأضرار التدخين وخاصة التدخين السلبي الذي يؤثر بشكل سلبي علي صحة الإنسان غير المدخن وحرصا من قيادات واعية بمستشفيات بنها الجامعي علي صحة وسلامة المرضي داخل المستشفيات إنطلقت اليوم فعاليات حملة مستشفي بلا تدخين برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور مصطفي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور طارق العيسوي مدير عام المستشفيات وتحت إشراف أن بولس ناجي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات الجامعية ببنها

هذا وقد تم تشكيل فريق عمل لإدارة المبادرة لتوعية رواد المستشفي والعاملين بها وتقديم النصح والإرشاد بمخاطر التدخين وعدم قانونية التدخين داخل المستشفيات وإنعكاسة علي صحة المرضي ورواد المستشفي يليها تطبيق القانون وفرض غرامة فورية 50 جنية علي المدخن داخل المؤسسة الطبية ومكاتبها الإدارية وطرقاتها.

هذا وقد أكدت المهندسة أن بولس ناجي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية المستشفيات الجامعية ببنها أن اللجنة مشكلة من جهاز السلامةوالصحة المهنية برئاستها وعضوية أفراد من الأمن الإداري برئاسة رضا عبد الرحمن وأيمن هلال والمشرف علي مكتب المعاون الإداري طارق رجب للمرور لمدة شهر هي مدة الحملة ويسبقها فترك توعية لمنع التدخين داخل مباني المستشفى

جدير بالذكر أنه تم التأكيد من المهتدسة أن بولس أنه سيتم تحصيل غرامة فورية 50 جنية لمن لا يلتزم بالتدخين في الأماكن المسموح بها والتي تم تحديدها بمتطقة حديقة وفناء المستشفى وذلك تفعيلا للقانون 154 لسنة 2007 والذي ينص علي منع التدخين داخل المستشفيات والأماكن العامة والمنشآت الحكومية ومن يخالف ذلك دفع غرامك لا تقل عن 50 جنية ولا تذيد عن 100 جنية وعلي صاحب المنشأة الذي لا يلتزم بتفعيل القانون غرامة لا تقل عن 1000 جنية ولا تذيد عن 20 ألف جنية