معارك شرسة بين المؤيدين والمعارضين لقانون نقابة المحامين

كتب محمد طارق

معارك ساخنة واختلافات بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان وجبهة التأييد المتصلة بالمسئولين بنقابة المحاميين واسفرت المناقشات الاولية بين معارض ومؤيد لقانون النقابة الجديد وكانت النتائج الاولية للتصويت علي الاقتراحات كالاتي



موافقة٢٠ مبدئيا

ورفض ١٣

بينما امتنع ٣ عن التصويت

واللجنة المشتركة مستمرة في مناقشة مواد القانون وتلقي الاقتراحات وتم تقديم طلب لحضور المحامين للجان الاستماع

وكان المؤيدون من النواب( احمد حلمي الشريف و نبيل الجمل والدكتور صلاح حسب الله)

والمعارضون من النواب (مرتضي منصور و زينب سالم ضياء داود )