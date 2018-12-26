“معلش أنا بحمي نفسي”.. “مبارك” لقاضي “اقتحام الحدود الشرقية “: “هاتلي إذن وأجاوب على كل الأسئلة”

أجاب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على بعض الأسئلة الموجهة إليه من رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام الحدود الشرقية” إبان ثورة 25 يناير.

وأكد “مبارك”، أنه لا يستطيع الإجابة على أي أسئلة تتعلق بالأمن الوطني إلا بإذن قائلاً: “هاتلي إذن وهجاوبلك على كل الأسئلة، معلش أنا بحمي نفسي”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.