مفاجأة بشأن القطار المكهرب الأول من نوعه في مصر

قال المهندس طارق أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط في الهيئة القومية للأنفاق، والتابعة للحكومة المصرية، إن الهيئة في الفترة الأخيرة، بصدد الانتهاء من دراسة وإعدادات الجدوى التي تخص مشروع “القطار المكهرب” أو القطار السريع، والذي سيكون الأول من نوعه في مصر، ويكلف نحو 7 مليارات دولار، وسوف يربط في البداية بين العين السخنة وبين مدينة السادس من أكتوبر.

وأشار “أبو الوفا” في حديثه حول مميزات القطار السريع وعن هذا المشروع الضخم والذي يمكنه أن يحدث طفرة كبيرة في السكك الحديدية ليؤكد بأن المشروع قد أقترب من الدخول في مراحل التنفيذ بالفعل، موضحًا بأن هناك تفكير جاد في مشروع قطار سريع مستقبلي، يربط بين مدينة السادس من أكتوبر ومدينة أسوان في أقصى جنوب مصر، والذي من شأنه أن يكون بمثابة الطفرة في عالم القطارات والموصلات في مصر.

وأوضح “أبو الوفا” أن مشروع القطار المُكهرب فى مرحلة التصميم والتمويل، وسيشمل 12 محطة قبل الزيادة، ليبدأ من مدينة العين السخنة، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويمتد حتى مدينة السادس من أكتوبر، والتى ستكون محطة تبادلية مع أحد المشاريع المستقبلية، ثم ينقسم مسار القطار الى فرعين أحدهما الى مدينة العلمين وهى المحطة النهائية، والآخر إلى مدينة محرم بك بالإسكندرية.

وأردف أن هناك تفكير جاد من قبل الهيئة مشروع مستقبلى آخر للربط ما بين مدينة السادس من أكتوبر وجنوب الصعيد، حيث يتاقطع مشروع القطار المكهرب مع مشروع قطار، للربط بين الصعيد بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكمل أنه من الممكن أن يتم مد المشروع بعد ذلك ليربط بين مصر وبين دول أفريقية على رأسها السوادن، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل مصر تنتقل لمكان آخر تمامًا في مجال السكك الحديدية، وسوف يمثل طفرة كيرة في قطاع الموصلات في مصر خلال السنوات القليلة المقبلة.