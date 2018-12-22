مفاجأة في أسعار العقارات خلال 2019 ونصائح مهمة لراغبي الاستثمار

قال طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، إن مرحلة دفع مقدم العقار ثم بيعه مباشرة لتحقيق ربح فوري انتهت، ولا ننصح بالإقدام على هذا الأمر في 2019، موضحا أن المنافسة والعرض الكثيف في العقارات جعل المطورين يلجأون إلى فتح مدة التقسيط لمدة 7 أو 8 سنوات، وتلك الخطوة جيدة لراغبي الشراء في عام 2019 و2020، وذلك يعتبر أنسب توقيت لشراء العقارات”.

وأضاف طارق شكري في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج ” الحكاية ” على قناة ” إم بي سي مصر” أنه خلال العامين القادمين «2019-2020» ستحقق العقارات المباعة أرباح تصل لـ 25% عند بيعها مرة أخرى.

ونصح راغبي الاستثمار في العقارات، بالتفكير في شراء الوحدات الصغيرة نسبيا لأنها ستباع بشكل أكبر، وعليهم اختيار شركة العقارات التي يتعاملون معها بعناية، أما راغبي شراء الوحدات السكنية أمامهم فرصة تاريخية عليهم اغتنامها مع بداية عام 2019″.

وتابع أنه خلال العامين المقبلين سنشهد إرتفاع في أسعار العقارات بسبب المدخلات على سوق العقارات، والمتمثلة في زيادة أسعار البنزين والغاز.