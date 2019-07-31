مفاجأة مثيرة في مقتل عروس المنوفية بعد زواجها ب24 ساعة

فى مفاجأة تبدو متوقعة للكثيرين، حول قضية مقتل عروس المنوفية عقب زواجها بأقل من ٢٤ ساعة، خرج الزوج عن صمته، وأوضح أن سبب قتل زوجته في الصباحية، إنه لم يقدر على القيام بواجباته الزوجية في ليلة الدخلة، وفوجي بعروسته تخبر شقيقتها ووالدتها وصديقاتها بذلك.

جاء ذلك خلال زيارة أهل الزوج القاتل له، حيث يرقد في مستشفي بنها الجامعي لإصابته بجرح طعني نافذ في البطن.

وتابع المتهم قائلا: “خفت تفضحني جبت السكينة ودبحتها وكنت خايف الموضوع يتطور والكل يعرف عند زيارتها”.

ورفض المتهم التحدث مع النيابة واستجوابه، حيث انتقل فريق من نيابة بنها بمحافظة القليوبية، إلى مستشفى بنها الجامعي؛ للتحقيق مع المتهم بقتل زوجته عروس المنوفية منار الأقرع في ليلة الصباحية، حيث واجه فريق النيابة، صعوبة كبيرة في الحصول علي معلومات من المتهم، حيث كان في حالة هياج ورفض الإدلاء بأي كلام حول واقعة ذبحه لعروسه.

كان اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من الرائد أحمد غباشي رئيس مباحث الباجور بتلقيه بلاغا من مستشفى الباجور العام باستقباله منار عادل الأقرع 19 سنة جثة هامدة متأثرة بإصابتها بجرح غائر بالرقبة من الخلف.