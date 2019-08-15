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مفاجأة.. نيمار مهدد بالاعتزال المبكر لهذا السبب

15 أغسطس، 2019
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يواجه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، شبح الاعتزال المبكر، بسبب إصاباته المتكررة في الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة “le parisien” الفرنسية، أن وفقا لأطباء سابقين بفريق باريس سان جيرمان فإن القدم اليمنى لـ نيمار دا سيلفا باتت هشة، وقابلة للإصابة في أي وقت من أبسط الأمور.

وأضافت الصحيفة، أن العلمية التي خضع لها نيمار دا سيلفا مشط القدم، عام 2018، بالبرازيل، تمت بطريقة غير جيدةوتابعت الصحيفة أن الإصابات المتكررة لنيمار دا سيلفا، قد تجبره على عدم الاستمرار طويلا في الملاعب.

يذكر أن نيمار دا سيلفا بات قريبا من مغادرة باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد دخوله في أزمات من إدارة النادي، ورغبة برشلونة في استعادته مرة أخرى

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