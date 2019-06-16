مقتل اب وابنه في مشاجرة بسوق قليوب..ورئيس المباحث تحرك بعد فوات الاوان

كتبت بسنت طارق

لقي اب وابنه مصرعهما في مشاجرة حامية استخدمت فيها الاسلحة النارية والبيضاء بسبب اعمال البلطجة و الصراع علي فرض النفوذ والخلافات المستمرة بينهم

تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية بلاغا بنشةب مشاجرة حامية بين الباعة والبلطجية بسبب الاماكن و الخلافات الدائمة

تبين ان خلافا قد وقع بين المجني عليهما و بعض الاشحاص مما ادي الي حدوث معركة حامية بين الطرفين استخدمت فيها كافة الاسلحة و كشفت معلومات ان هناك بلاغات قد تمت برئيس المباحث الذي تحرك بعد فوات الاوان خسب ما ورد

والحادث يكشف التقصير الامني في قليوب و بطئ التحرك في البلاغات