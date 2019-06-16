أخبار مصر

مقتل اب وابنه في مشاجرة بسوق قليوب..ورئيس المباحث تحرك بعد فوات الاوان

17 يونيو، 2019
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كتبت بسنت طارق 

لقي اب وابنه مصرعهما في مشاجرة حامية استخدمت فيها الاسلحة النارية والبيضاء بسبب اعمال البلطجة و الصراع علي  فرض النفوذ والخلافات المستمرة بينهم

تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية بلاغا بنشةب مشاجرة حامية بين الباعة والبلطجية بسبب الاماكن و الخلافات الدائمة

تبين ان خلافا  قد وقع بين المجني عليهما و بعض  الاشحاص مما ادي الي حدوث معركة حامية بين الطرفين استخدمت فيها كافة الاسلحة و كشفت معلومات ان هناك بلاغات قد تمت برئيس المباحث الذي تحرك بعد فوات الاوان خسب ما ورد

والحادث يكشف التقصير الامني في قليوب و بطئ التحرك في البلاغات

 

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