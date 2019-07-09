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مقتل ثلاثة أعضاء في الحرس الثوري الإيراني بالرصاص

9 يوليو، 2019
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نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن بيانٍ للحرس الثوري الإيراني قوله إن ثلاثة من أعضائه قُتلوا بالرصاص في مدينة بيرانشهر بغرب البلاد اليوم الثلاثاء 9 يوليو.

وقال البيان إن الثلاثة قُتلوا عندما فتح “إرهابيون” النار على سيارتهم في مدخل بيرانشهر، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل.

وتتكرر الاشتباكات في هذه المنطقة بين قوات الأمن وجماعات كردية إيرانية مسلحة مقرها العراق المجاور . كما تشتبك القوات مع حزب الحياة الحرة لكردستان الذي تتهمه طهران بأنه له صلات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.

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