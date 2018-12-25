مقتل ربة منزل بغرض السرقة وأمن القليوبية ينجح في ضبط الجناة التفاصيل في الخبر

هشم عاطل بمساعدة أمين شرطة مفصول، رأس عجوز، بقرية فى طوخ بـ«إيد الهون»، أمس، لسرقتها بالإكراه، قام المتهمان بدخول شقة المجنى عليها بحجة سؤالها عن نجلها العائد من السعودية، وقاما بقتلها طمعا فى وجود مجوهرات وأموال فى الشقة وفرا هاربين. تم نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزى، وألقى القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق. تلقى العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة ربة منزل مهشمة الرأس بقرية السيفا بطوخ. تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، وانتقل العميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز، وبمناظرة الجثة، تبين أنها لربة منزل تدعى «ف.م.أ» 72 سنة، ربة منزل، جثة هامدة إثر عدة إصابات فى الرأس بألة حادة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «عبدالله.أ.ج- 35 سنة» عاطل و«سعيد.ع.م» 42 سنة، أمين شرطة مفصول، حيث إن الثانى تربطه علاقة صداقة بنجل المجنى عليها، وعندما علم بقدومه من السعودية توجه وبصحبته المتهم الأول فلم يجدا نجلها موجودا، فلعب الشيطان برأسيهما وقررا سرقة الشقة طمعا فى جود مجوهرات أو أموال فى الشقة، فانتهزا دخولها المطبخ لتحضير الشاى لهما وتوجه وراءها المتهم الأول وانهال عليها ضربا بإيد الهون حتى لقيت مصرعها، وقاما بالبحث عن أموال فى الشقة، فلم يجدا، فقاما بسرقة كاميرا وزجاجات برفان وفرا هاربين.

تمكن النقيب مصطفى كامل، معاون مباحث المركز، من القبض عليهما وبحوزتهما المسروقات، واعترفا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.