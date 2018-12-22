مقتل شخص في حادث سيارة خلال احتجاجات “السترات الصفراء” بفرنسا

قتل سائق فرنسي، الليلة الماضية، خلال احتجاجات “السترات الصفراء” المناهضة للحكومة، جنوبي فرنسا.

وذكرت وكالة “رويترز” أن السائق قتل عندما اصطدمت سيارته بشاحنة في طريق تم غلقه من قبل متظاهري “السترات الأصفر”.

وقال ضابط شرطة، اليوم السبت، إن سائق السيارة البالغ من العمر 36 عاما توفي في الحادث قرب بربينيان.

واصل المتظاهرون تعطيل حركة المرور، يوم السبت، في عطلة نهاية أسبوع أخرى من الاحتجاجات التي أجبرت الرئيس إيمانويل ماكرون على التراجع عن السياسات التي لا تحظى بشعبية.

وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب “السترات الصفراء” ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.

ويحتج المتظاهرون على ارتفاع أسعار الوقود الذي تقول الحكومة إنه ضروري لدعم برامج البيئة.