عاجلغير مصنف

مقتل 14 بحارا جراء حريق شب على متن غواصة داخل المياة الروسية

2 يوليو، 2019
533 أقل من دقيقة

مقتل 14 بحارا جراء حريق شب على متن غواصة داخل المياة الروسية
كتبت منى توفيق
اعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء في بيان مقتل 14 بحارا جراء حريق شب على متن غواصة معدة لابحاث البيئة البحرية لدراسة المياه العميقة وقيعان البحار في قاعدة عسكرية تابعة للقوات البحرية الروسية في مدينة سيفير ومورسك على شاطئ بحر بارينتس في شمال غرب البلاد
واوضحت الوزارة ان البحارة لقوا حتفهم نتيجة تسممهم بالغازات السامة المنبعثة من الحريق واضافت ان الحادث وقع اثناء قيام البحارة بابحاث تخص قياس اعماق البحار لافتا ان الحريق تم اطفاؤه
ونوهه البيان ان القائد العام للبحرية الروسية يتولى اﻹشراف على التحقيق في الحادث

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

1 مايو، 2019
569

مستشارة ترامب: لا مخاوف بشأن وضع الإخوان على قائمة التنظيمات الإرهابية

19 ديسمبر، 2018
215

5 علامات تشير إلى أن القهوة تسبب لك الضرر!

26 مارس، 2019
621

الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر شعبان لعام 1440 هـ

31 ديسمبر، 2018
697

“جبروت امرأة”.. القصة الكاملة لـ”كفيفة” تسجن حبيبها لرفض أهله زواجهما

إغلاق