مقتل 14 بحارا جراء حريق شب على متن غواصة داخل المياة الروسية

كتبت منى توفيق

اعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء في بيان مقتل 14 بحارا جراء حريق شب على متن غواصة معدة لابحاث البيئة البحرية لدراسة المياه العميقة وقيعان البحار في قاعدة عسكرية تابعة للقوات البحرية الروسية في مدينة سيفير ومورسك على شاطئ بحر بارينتس في شمال غرب البلاد

واوضحت الوزارة ان البحارة لقوا حتفهم نتيجة تسممهم بالغازات السامة المنبعثة من الحريق واضافت ان الحادث وقع اثناء قيام البحارة بابحاث تخص قياس اعماق البحار لافتا ان الحريق تم اطفاؤه

ونوهه البيان ان القائد العام للبحرية الروسية يتولى اﻹشراف على التحقيق في الحادث