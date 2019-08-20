*مكافأه ١٠ أيام للعاملين بشركة ممفيس للأدوية

كل الشكر والتقدير للسيدة الدكتورة /عبلة يوسف عبدالله رئيس مجلس الإدارة وجميع أعضاء مجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وجميع أعضائها علي إدخال الفرحة على جميع العاملين بالشركة نظرا لتحقيق الخطة الإنتاجية والبيعية للعام المالي الحالي ٢٠١٨- ٢٠١٩، من جانبها عقدت الدكتورة عبلة اجتماعا بقاعة المؤتمرات بالشركة مع العاملين لرفع الروح المعنوية لديهم وحثهم علي العمل بأقصي طاقة ممكنه لكي تعود الشركة لمكانتها في الصداره بين شركات صناعة الدواء في مصر كما كانت من قبل، الجدير بالذكر ان الشركة تمكنت من خفض الخسارة التي لحقت بالشركة خلال العام المالي السابق ٢٠١٧-٢٠١٨ إلي ما يقرب من ٥٠٪ من قيمة هذه الخسارة خلال العام المالي الحالي ٢٠١٨-٢٠١٩.