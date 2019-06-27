مكتبة الاسكندرية تكرم الفنان “أحمد شاكر” لدوره في مسلسل رجل من هذا الزمان

علي ابودشيش

كرم الدكتور “مصطفي الفقي” مدير مكتبة الاسكندرية الفنان “أحمد شاكر” مدير المسرح القومي، لدورة في تجسيد شخصية العالم الكبير “مصطفي مشرفه “رائد النهضة العلمية في مصر.

وقال “شاكر” سعيد بهذا التكريم وكان هناك احتفاء من الدكتور “أحمد زويل” رحمه الله ، ثم تكريم مكتبة الاسكندرية عن دوري في مسلسل رجل من هذا الزمان للقيام بشخصية العالم الكبير “مصطفي مشرفة” بجانب أدوار مثل فريد الاطرش وأم كلثوم وقاسم أمين وكلهم رموز من رموز الوطن العربي الذين نفخر بهم

وأكد “شاكر” ان الدكتور مصطفي مشرفة على المستوي الشخصي والانساني كان يتميز عن غيره ، فعندما اتيح له فرصه الدراسة كان من الممكن ان يكمل الدراسة في الخارج ، ولكن فضل ان يرجع مصر لكي يعد أجيال من العلماء بنفس مكانته ،ولم يفكر بشكل ذاتي وكان لديه مفهوم للوطنية يعتمد علي فكره العلم وفكره اعداد جيل اكاديمي قادر ان يكون مصطفي مشرفه وهذه قيمه غائبة الان.

واشار “شاكر” ان الدكتور مشرفه لا يريد ان يحقق مجد شخص لنفسه بل كان الهدف الاسمي وهو افاده الوطن ولذلك ظل التاريخ يذكره.

جاء ذلك في ندوة تحت عنوان ” مصطفي مشرفة ..رائد النهضة العلمية” بحضور اسرة العالم الراحل وعدد من العلماء والفنانين وقدم الندوة الدكتور اسماعيل شيحة رئيس تليفزيون الاسكندرية الاسبق.