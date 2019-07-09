مناقشة علمية برئاسة العالم الجليل الأستاذ الدكتور عيد بلبع مقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين تخصص اللغة العرببة

البحيرة : سعيد شتا

تهتز أركان كلية الآداب جامعة دمنهور صبيحة الإثنين الموافق 15/7/2019 ابتهاجًا باستقبال أساطين اللغة والأدب، وأعمدة شامخة في سماء البلاغة، راسخة أقدامها في ساحات العلم حيث بلاط صاحبة الجلالة قسم اللغة العربية؛ لمناقشة واحدة من الرسائل العلمية التي تختص بكتاب الله عز وجل المقدمة من الباحث محمد محمد عبد المجيد النجار لنيل درجة الدكتوراة، والتي تُعد لبنة في صرح البلاغة القرآنية ؛حيث جاءت تحت عنوان ” الإطناب بالاعتراض في تفسير الرازي دراسة في ضوء الدرس الأسلوبي.الجدير بالذكر أن لجنة الإشراف والمناقشة جمعت ثلاث جامعات مصرية:

جامعة المنوفية ممثلة في الأستاذ الدكتور: عيد علي مهدي بلبع ” مشرفًا ورئيسًا”

استاذ النقد والبلاغة والعميد الأسبق لكلية الآداب جامعة المنوفية

مقرر اللجنة العلمية لترقية الأساتذة المساعدين

أشرف على العديد من الأطروحات العلمية بمصر والوطن العربي

ناقش العديد من الأطروحات العلمية بمصر والوطن العربي .

جامعة طنطا ممثلة في الأستاذ الدكتور: أسامة محمد البحيري ” مناقشًا”.

أستاذ النقد الأدبي والبلاغة بكلية الآداب جامعة طنطا

عضو اتحاد كتاب مصر

رئيس اتحاد كتاب مصر فرع وسط الدلتا

أشرف وناقش أكثر من خمسين رسالة علمية

شارك في الكثير من الندوات العلمية والثقافية في مصر والبلاد العربية .

جامعة دمنهور ممثلة في الأستاذ الدكتور: محمد عبد الحميد خليفة ” مناقشًا”

أستاذ النقد الأدبي ورئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة دمنهور

حائز علي جائزة الدولة عن كتابه جبروت الرواية

له العديد من المؤلفات العلمية في مجال الأدب والنقد

أشرف وناقش العديد من الأطروحات العلمية

له العديد من الأبحاث العلمية المنشورة بمختلف المجلات بمصر والوطن العربي

كذا الأستاذ الدكتور: محمد محمود أبوعلي ” مشرفًا”

أستاذ مساعد النقد والبلاغة بكلية الآداب بجامعة دمنهور.

مدرب دولى معتمد من من عدة جهات .

مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الآداب بدمنهور سابقا

نائب أول مركز ضمان الجودة الأول بجامعة دمنهور

أشرف وناقش العديد من الأطروحات العلمية بمختلف الجامعات المصرية …