منتخب نيجيريا يُقصي الكاميرون حامل اللقب من بطولة أمم إفريقيا

ودع منتخب بالكاميرون بطولة أمم إفريقيا من دور الستة عشر بعدما سقط أمام نظيره نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الإسكندرية.

المباراة جاءت مليئة بالندية والإثارة حيث افتتح منتخب نيجيريا أهداف المباراة في الدقيقة 19 عن طريق إيغالو، ليتمكن بعدها ستيفان باهوكين من إدراك التعادل لأسود الكاميرون في الدقيقة 41، ثم يضيف كلينتون موانجي الهدف الثاني لرجال المدرب سيدورف، لينتهي الشوط الأول بتقدم الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني عاد أوديون إيغالو ونجح في إحراز هدف التعادل لنيجيريا في الدقيقة 63 والثاني له في المباراة، ليسجل بعدها زميله أليكس أيوبي الهدف الثالث للمنتخب النيجيري في الدقيقة 66 بعد تمريرة حريرية من صاحب الهدفين إيغالو.

وبهذا الفوز تأهل منتخب نيجيريا للدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا، لينتظر الفائز من مباراة مصر وجنوب أفريقيا التي ستقام بعد قليل، بينما ودع منتخب الكاميرون حامل اللقب البطولة من هذا الدور.