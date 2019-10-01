منع دخول التليفون المحمول ب الرسمية لغات بكفرشكر

كتب — السيد يوسف

اصدرت إدارة مدرسة كفرشكر الرسمية لغات قرار بمنع دخول الطلبة والطالبات وبحوزتهم الهاتف المحمول المدعوم بخدمة الانترنت والكاميرا .

صرح طارق حلمي مدير مدرسة كفرشكر الرسمية لغات لمحرر ” التايم المصرية ” بأنه أصدر قرار بمنع دخول أى طالب أو طالبة وبحوزته هاتف محمول المدعوم بالكاميرا وخدمة الانترنت ، وأكد على أن هذا القرار جاء بتعليمات من طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية وبالتنسيق مع إدارة كفرشكر التعليمية التابع لها المدرسة برئاسة الدكتورة هاله حسام مديرية الإدارة و مجلس أمناء المدرسة برئاسة وحيد ابو زيد ، بالإضافة إلى إدارة المدرسة ، وأشار إلى الحرص الدائم على مصلحة الطالب بتزليل أى معوقات أمام الطلاب فى العملية التعليمية .

وأوضح ” حلمى ” أن منع حمل التليفون المحمول جاء لعدة أسباب أهمها الحفاظ على خصوصية الطالبات والمدرسات داخل الحقل التعليمي ، مشيرا إلى وجود حصص رياضية تقوم بها مدرسات وطلبة فتيات ، وقال من الممكن أن يخطأ طالب بتصوير الطالبات والمدرسات أثناء أداء التمرينات الرياضيه الخاصة ، وايضا تصوير المدرسات داخل الفصول ، وأكد على أن ذلك يؤدى إلى انشغال الطالب عن الإنتباه الجيد فى تلقي الدروس داخل الفصول ، واضاف إلى أنه مسموح فقط بالتليفون المحمول الغير مدعم بتلك الخدمات وهذا حرصا من إدارة المدرسة ب اطمئنان أولياء الأمور على أبنائهم الطلاب والطالبات.

وقال ” عمرو خيري ” عضو مجلس الأمناء بالمدرسة هذا القرار صائب وكنا ننتظر مثل هذه القرارات التى تهدف إلى تنمية قدرات الطلاب جميعاً ، وأكد على أن المجلس يعمل على مشاركة إدارة المدرسة دائما وابدا فى التنمية والتطوير للعملية التعليمية واتخاذ القرارات التي تبني وتنمي القدرات الاستيعابية للطالب ،كما نشجع دائما كافة الطلاب الذي يتميزون بالمواهب الخاصة والعمل على إخراجهم بالشكل والصورة التى يجب أن يكونوا عليها .

وعلى صعيد آخر قال ” احمد عبدالله ” أستاذ اللغة العربية بالمدرسة ، تنتهج وتحرص المدرسة على تطبيق النظم التعليمية الأخلاقية والإنسانية بالمدرسة ، مضيفاً وإيماناً مني وحرصا على تطبيق النظام داخل المؤسسة التعليمية ، يجب منع دخول كافة التليفونات المحمولة حيث أنه يؤثر سلبا على نفسية باقي الطلاب والطالبات ويؤدى إلى نشر الفرقة الطبقية بينهم .