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منع طائرة جزائرية من دخول المغرب

23 ديسمبر، 2018
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رفضت السلطات المغربية دخول طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية كانت تقل مشجعي “شبيبة الساورة” إلى التراب المغربي.

وأكد رئيس لجنة أنصار “شبيبة الساورة” باقلاب سي محمد، أن وزارة الخارجية المغربية رفضت السماح لطائرة الخطوط الجوية الجزائرية التي كان من المقرر أن تقل 148 من مناصري شبيبة الساورة بالهبوط في مطار الدار البيضاء.

وأضاف أنه تم إلغاء تنقل محبي النادي لمتابعة مباراة الإياب المقررة يوم الأحد بمدينة طنجة بين الاتحاد المحلي، وشبيبة الساورة في إطار إياب الدور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية.

هذا وفاز فريق شبيبة الساورة بلقاء الذهاب بنتيجة هدفين لصفر.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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