منهم بعض موظفي الحكومة” 13 فئة جديدة محذوفة من البطاقات التموينية وفتح باب التظلمات

وفق مصدر مسؤول من وزارة التموين لمصراوي، فإن الوزارة بصدد إعلان معايير جديدة لحذف غير المتستحقين من البطاقات الموينية، وهذه هي المرحلة الرابعة، وسيتم الحذف بتعاون من التموين مع لجنة تسمى لجنة العدالة التي تم تشكيلها من 5 هيئات.

كما سيتم الاستعانة بالمعايير القديمة في المرحلة الرابعة من الحذف، وهذه المعايير جاءت كالتالي:

1- من تزيد مصروفاته المدرسية لأحد أبناءه عن 30 ألف جنيه.

2- من يبلغ متوسط مصروفات المدارس الخاصة لأبناءه متوسط 20 ألف جنيه.

3- من يمتلك 10 أفدنه من الأراضي الزراعية فأكثر.

4- من يسدد 100 ألف جنيه ضرائب .

5- من يمتلك سيارة موديل 2011، فأحدث.

6- من يمتلك سيارة موديل 2014 فأحدث.

7- من يستهلك كهرباء 650 كيلو وات شهرياً.

8- من يستهلك رصيد هاتف محمول 800 جنيه فأكثر.

9- شاغلي المناصب العليا.