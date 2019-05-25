مني صفوت بإفطار مشوار التحدي : ذوي الاحتياجات الخاصة .. أسرتي الثانية

القليوبية – دعاء درويش

في جو عائلي جميل ، أقامت جمعية ” مشوار التحدي ” للتنمية والبيئة برئاسة مني صفوت- رئيس مجلس إدارة الجمعية، و ايمن عبداللطيف- المدير التنفيذي ، أفطارا جماعيا لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم من المكفوفين والصم وضعاف السمع واطفال داوين و المعوقين ذهنيا واغلبهم من الايتام بمشاركة وفد من مشروع ” معا .. من أجل تنمية مصر ” و الكنيسة الأسقفية برئاسة الدكتور جمال ابو زيد – المنسق الفني للمشروع بمحافظة القاهرة .

وشارك حوالي ١٥٠ أسرة من أسر ذوي الاحتياجات الخاصة هذا الإفطار الجماعي تحت إشراف حسن سعيد المنسق الفني لجمعية مشوار التحدي .

ومن جانبها أعربت ” صفوت ” عن مدي سعادتها بوجود ذوي الاحتياجات الخاصة من الحالات المسجلة بالجمعية، في أي مناسبة تجمعهم بها ، قائلة: اشعر وانا معهم كأنهم أسرتي الثانية لان تعلقي بيهم وتعلقهم بي لم يأت من فراغ بل من عشرة سنوات ماضية الي ان اصبحوا كأبنائي .

واستكملت ” صفوت ” قدمت إليهم جميع الخدمات علي قدر استطاعتي انا وزوجي والشباب المتطوع لخدمتهم، ربنا يتقبل أعمالنا بكل خير ودايما يجمعنا الله بهم العام القادم علي خير بوجود قلوب الخير الذين لا يدخرون اعمالهم وأموالهم من أجل سعادة هؤلاء من قلوب مبصري القلوب .