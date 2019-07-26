من هوا بيكيتى لاعب الإسماعيلي الجديد

يعد بيكيتى سيلفا الوافد الجديد للإسماعيلى، ثانى صفقات الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية فى ظل سعى مسئولى النادى لتدعيم خطوطه المختلفة إستعدادا للموسم الكروى الجديد 2019 / 2020.

وكانت اللجنة الفنية بالدراويش قد منحت الضوء الأخضر لمجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لضم اللاعب بعدما تابعت مستواه الذى قدمه مع منتخب غينيا بيساو خلال مشاركته بكأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر خلال الآونة الأخيرة.

ولعب بيكيتى ضمن صفوف ” دجورتوس ” خلال منافسات المجموعة السادسة بالكان التى كانت على ملعب الإسماعيلية وضمت منتخبات الكاميرون وغانا وبنين.