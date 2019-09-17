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مها شريف نائباً لرئيس حزب الغد للعلاقات المصريه والدوليه

18 سبتمبر، 2019
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مها شريف نائباً لرئيس حزب الغد للعلاقات المصريه والدوليه

كتب /وحيد العطار

• في اطار استكمال الهيكل التنظيمي لحزب الغد والاستعدادات للانتخابات النيابيه القادمه ،
•اصدر المهندس موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد قراراً اليوم بتعيين السيده مها حلمي شريف نائباً لرئيس حزب الغد للعلاقات المصريه والدوليه ،

• كلف المهندس موسى السيده مها شريف بالتواصل مع المصريين في الخارج وتنشيط العضويه الحزبيه والعمل علي ضم شخصيات جديده للجان الحزب المختلفه
والسيده مها شريف كانت مسؤوله عن ملف المرأه بأمانه القبائل المصريه والعربيه بحزب الغد

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