مواطني أبو الغيط ل محافظ القليوبية

نأكل لحم مصاب بخلية سرطانية والمسئولين خارج الخدمة

التايم المصرية / وحيد العطار

للمره الثانية علي التوالي يتقدم مواطني قرية أبو الغيط مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بجريدة وموقع التايم المصرية من غلق المجزر حيث أكد مواطني قرية أبو الغيط أنه قد تم غلق مجزر القرية منذ 15 عام وقد إستغل الجزارين هذا الإغلاق ليذبحو خارج السلخانه ويأتون بالحيوانات الميتة ويقومون بذبحها وبيعها للمواطنين دون رقابة

هذا وقد أكد العديد من مواطني قرية أبو الغيط أننا إشترينا لحوما مصابة بالخلايا السرطانية وذهبنا للمسئولين نشتكي ونعرض عليهم الوضع ومعانا اللحمة المصابة ووعدونا بحملات تفتيش علي الجزارين ولم يحدث

كما أكد مواطني قرية أبو الغيط أننا لم نطرق باب مسئول إلا و طرقناه ليتقذنا من أكل لحوم الحيوانات الميتة من أجل ماكسب مالية للبعض دون النظر للمخاطر ودون مراعاة لحرمة الأديان التي تحرم أكل الميتة

كما أكد المواطنين أننا بعد ما أغلقت في وجهنا أبواب المسئولين ولا نعرف لمصلحة من توجهنا لجريدة وموقع التايم المصرية لعلها تصل صوتنا لمعالي الوزير الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية فمعالي المحافظ دكتور بشري ويعلم خطورة أكل حيوانات ميتة ومصابة بخلايا سرطانية

في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ علي صحة المواطن المصري والقيام بحملات طبية تكلف الدولة الملايين

وإذ ببعض المسئولين يغضون النظر عن إصابة ألاف المواطنين بالسرطان والأمراض المزمنة

نداء مواطني قرية أبو الغيط

معالي الوزير الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية نعلم جيداً سعي وجهد معاليك للوصول بالمنظومة الطبية بالمحافظة لأعلي مستوي وتسعي جاهدا للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين ومعاليك ولي أمرنا وستحاسب عنا جميعاً أرجوك إنقذ أطفالنا وشبابنا من الإصابة بمرض السرطان وإستغلال الجزارين للذبح خارج السلخانة بسبب إغلاقها ولمصلحة من هذا الإغلاق وغض النظر عن ذبح الحيوانات الميتة والإصرار علي إصابة الشباب بأمراض مزمنة